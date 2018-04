Mann trennte sich bei Forstarbeit vier Finger ab

Hand zwischen Kette

Passiert war der Unfall, als Erich St. mit seinem 20-jährigen Sohn und einem Nachbarn (66) in Haibach/D., Holz schlägerte. Zwei gefällte Bäume zog man per Winde aus dem Wald, als sich die Bäume plötzlich verkanteten. Der Nachbar stand an der Seilwinde und sah nicht, dass der 55-Jährige noch die Hand zwischen Kette und Baum hatte, als er die Winde aktivierte. Durch den Zug entstand so ein Druck, dass vier Finger abgetrennt wurden. Nur der Daumen war noch an der rechten Hand.