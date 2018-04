Österreichs Schlachter dürfen nach China liefern

Fünf von sechs Ansuchen, so Köstinger, sind im Zuge der China-Reise positiv erledigt worden: „Heimische Qualität findet damit auch ihren Weg nach Asien.“ Viele Teile vom Schwein erzielen im aufsteigenden Asien gute Preise und werden am heimischen Markt nicht so stark nachgefragt wie Köpfe, Ohren, Schweinebäuche, Haxen etc. „China ist in vieler Hinsicht ein wichtiger Wachstumsmarkt für österreichische Unternehmen“, so Köstinger. „Die Landwirtschaft ist da keine Ausnahme. Ich bin froh, dass es nun gelungen ist, hier einen wichtigen Schritt zu setzen.“