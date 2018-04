„Il viaggio a Reims“

Es ist eine Reise ins Nirgendwo: Der Nachschub an Pferden ist versiegt und so strandet eine illustre Schar aus Adeligen und Künstlern aus ganz Europa auf dem Weg zur Kaiserkrönung von Karl X. nach Reims im Kurhotel zur Goldenen Lilie. Dort ergeben sich erotische Verwirrungen, modische Tragödien, zwielichtige Geschäfte mit Antiquitäten und sogar anarchistische Triebe - aber das führt noch lange nicht zu einer stringenten Handlung. Vielmehr reiht sich Arie an Arie, was jedem der 16 Sänger die Gelegenheit gibt, die virtuosen musikalischen Schnörkel genussvoll auszukosten.