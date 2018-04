Austria Comic Con sorgt für Popkultur-Alarm

Wenn der unglaubliche Hulk seine Riesenpranken zu Fäusten ballt, Spartacus-Mitstreiter Crixus seine Muskeln spielen lässt oder einen der Lord-Kommandant der Nachtwache, Jeor Mormont, zusammen mit Knappe Podrick Payne und Keisha Obara Sand aus Dorne in die „Game of Thrones“-Welt aus Eis und Feuer eintauchen lässt, dann ist die Comic Con zu Gast in Österreich: Kommendes Wochenende, am 14. und 15. April verwandelt die von der „Krone“ präsentierte Austria Comic Con die Messe Wels zum Popkultur-Epizentrum Europas.