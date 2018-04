Sebastian Vettel gewinnt Krimi von Bahrain

Für Red Bull Racing endete das Rennen früh in einem Desaster. Das doppelte Pech nahm schon in Runde zwei seinen Lauf. Max Verstappen setzte sich in Kurve eins im Duell mit Hamilton zunächst durch, die beiden Boliden berührten sich aber, wobei sich der junge Niederländer einen Reifenschaden links hinten zuzog und in langsamer Fahrt zurück in die Box kam.