Große „Reichsbürger“-Razzia in Deutschland

Spezialeinheiten der Polizei haben am Sonntag in drei deutschen Bundesländern Razzien gegen sogenannte „Reichsbürger“ durchgeführt. Der Grund: Verdacht der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung im Sommer 2017. Im Visier der Einsatzkräfte standen Wohnungen von acht Verdächtigen in Berlin, Brandenburg und Thüringen, gesucht wurde vor allem nach Waffen, es gab keine Festnahmen.