Zirl: VP will Tempo 80 und Video-Kontrolle für Lkw

Was in den zahlreichen Tourismusgebieten, in Scharnitz mit dem Umfahrungstunnel und in Reith mit der Umfahrung möglich sei, müsse „mindestens genauso“ für die Gemeinde Zirl gelten. „Hier sind Tausende Bürger vom Verkehr betroffen und erwarten sich Entlastung. Dazu gehören als Sofortmaßnahmen eine Tempo 80- oder ein Tempo-60-Beschränkung auf der Nordumfahrung sowie die lückenlose Lkw-Kontrolle beim Zirler Berg etwa mittels Video-Überwachung.“