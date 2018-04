Norwegens Ölfonds setzt auf Solar- und Windkraft

Aufgebaut haben die Norweger ihren mächtigen Staatsfonds, um für die Zeit gerüstet zu sein, wenn die Ölquellen vor der Küste versiegen. In dem Fonds werden seit über 20 Jahren die gesamten staatlichen Einnahmen aus dem Ölgeschäft angelegt. Gelenkt wird der Fonds von einem 250 Mann starken Expertenteam, das am Sitz der norwegischen Zentralbank in Oslo residiert.