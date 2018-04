Stichwahl muss über neuen Ortschef entscheiden

Nur eine Entscheidung in Peuerbach

In Peuerbach wird der Bürgermeister erst am 22. April ermittelt werden. Sechs Kandidaten traten beim ersten Wahlgang an. Wolfgang Oberlehner von der ÖVP erreichte 43,8%, Fritz Peham (SPÖ) 24,3%, Roland Schauer (Liste „Gemeinsame Zukunft Bruck-Waasen/Peuerbach“ ) 18,5%, Johannes Donninger (FPÖ) 7,0% und Martin Gollner (Liste TOP) 6,3% der Stimmen. Im Gemeinderat wird die ÖVP elf Mandatare stellen, die FP, SP und Bürgerliste „Gemeinsame Zukunft Bruck-Waasen/Peuerbach“ jeweils vier. Einen Sitz erorberten die Grünen und die Liste Gollner.