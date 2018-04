26-Jähriger flitzt im Adamskostüm über Autobahn

Nackt, wie Gott ihn schuf, ist ein 26-Jähriger am frühen Samstagmorgen über die A7 am deutsch-österreichischen Grenztunnel in Füssen gelaufen. Eine verlorene Wette oder dergleichen dürfte jedoch nicht der Grund für die Präsentation nackter Tatsachen gewesen sein, vielmehr war es offenbar der Konsum von Ecstasy, der den jungen Mann zu der Darbietung bewogen hatte.