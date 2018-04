Puigdemont frei: Spanier zornig auf Deutschland

Spanische Kritik an deutscher Justizministerin

Außenminister Alfonso Dastis hatte sich am Samstag auf dem Parteitag der PP in Sevilla auch kritisch zu Zitaten der deutschen Justizministerin Katarina Barley geäußert. Diese seien „unglücklich“ sagte er. Barley hatte nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ gesagt, sie begrüße die Entscheidung des Gerichts in Schleswig. Ihr Ministerium dementierte die Äußerung jedoch.