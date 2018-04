3:0! Dortmund steckt Bayern-Klatsche gut weg

Borussia Dortmund hat die 0:6-Schlappe in München verarbeitet und am Sonntag in der deutschen Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das in die Kritik geratene Team von Trainer Peter Stöger (seine Analyse vom Spiel gibt‘s im Video oben) besiegte den VfB Stuttgart 3:0 (1:0) und hat als Dritter nur einen Punkt Rückstand auf Schalke. Leipzig (am Montag gegen Leverkusen) liegt mit einem Spiel weniger fünf Punkte zurück.