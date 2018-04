„Overwatch“: Das bringt das „Retribution“-Event

Blizzards beliebter Helden-Shooter „Overwatch“ lockt mit einem neuen Multiplayer-Event. Im Koop-Modus „Retribution“ reisen die „Overwatch“-Helden acht Jahre in die Vergangenheit und kämpfen in den Straßen von Venedig gegen die böse Talon-Organisation. Naturgemäß gibt es dabei jede Menge neue Skins, Emotes und Sprays freizuschalten. „Retribution“ startet am 10. April.