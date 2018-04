NHL-Niederlagen für Vanek und Grabner

In der ersten Play-off-Runde kommt es für Columbus zum „best of seven“-Duell mit Washington, Philadelphia bekommt es im „Battle of Pennsylvania“ mit Titelverteidiger Pittsburgh Penguins zu tun. Die Aufsteiger aus den beiden Duellen treffen in der Runde danach aufeinander, ein Österreicher-Duell ist also möglich. Der Gegner von New Jersey war vor dem abschließenden Grunddurchgangsmatch noch offen.