Sensationell! LASK besiegt Meister Salzburg

Meister Red Bull Salzburg hat am Sonntag die zweite Niederlage binnen vier Tagen kassiert. Die „Bullen“ bezogen durch ein Tor von Joao Victor (62.) eine 0:1-Auswärtsschlappe gegen den LASK, nachdem das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag bei Lazio Rom 2:4 verloren gegangen war. Nun misslang die Generalprobe für das Retourmatch gegen die Italiener am Donnerstag.