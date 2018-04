Auch Raffl mit Philadelphia Flyers im NHL-Play-off

Damit stehen zum zweiten Mal nach der Saison 2009/10 drei ÖEHV-Spieler im Play-off der National Hockey League. Vor acht Jahren haben Vanek (Buffalo Sabres), Grabner (Vancouver Canucks) und Andreas Nödl (Philadelphia Flyers) den Aufstieg geschafft. Am erfolgreichsten waren danach die Flyers. Während Buffalo in Runde eins und Vancouver in Runde zwei (Conference-Halbfinale) ausschieden, kam Philadelphia bis ins Stanley-Cup-Finale.