Mit 1,5 Promille in Betonmauer gekracht

Ein im Tal lebender Deutscher ( 41) war Samstag um 21.25 Uhr im Zillertal untergwegs. Bei Aschau kam er von der Straße ab und krachte in die Betonmauer des dortigen Hagebaumarktes. Der Wagen überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker und seine Beifahrerin (28) wurden erheblich verletzt und in das Spital Schwaz eingeliefert. Ein Alkoholtest beim Lenker ergab 1,5 Promille.