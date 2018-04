Wolff: „Es spricht im Moment alles für Ferrari“

Lange Gesichter bei Mercedes nach dem Qualifying in Bahrain. Nach Platz drei für Valtteri Bottas und Platz vier für Hamilton, der aufgrund einer Strafe sogar nur von Rang neun starten darf, herrschte Ratlosigkeit in der Box der „Silberpfeile“. „Es spricht im Moment alles für Ferrari“, so Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.