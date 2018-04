Rapid: Ein Pfeifkonzert in der verkehrten Welt

Die „West“ stand nicht im Süden sondern im Nord-Osten. Weshalb man in Hütteldorf auch auf dem Rasen die Seiten tauschte. Rapids Kapitän Schwab und Co. wärmten vor dem Gästesektor auf. Weil darin 2300 eigentlich ausgesperrte Abonnenten für sie Stimmung machten. In dieser verkehrten Welt wollte Grün-Weiß für möglichst viel Normalität sorgen. Trotz der Blocksperren, des verwaisten „echten“ Block. Vor dem hing gestern nur ein großes Transparent „gegen Kollektivstrafen“. Da fährt der Klub den Kurs der eigenen Fans mit, auf Konfrontation mit der Bundesliga