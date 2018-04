Messi schießt Barcelona mit Triplepack zu Rekord

Barcelona ist damit in der Meisterschaft fast genau ein Jahr unbesiegt. Die bisher letzte Niederlage war ein 0:2 gegen Malaga am 8. April 2017. Messi sorgte mit seinem 40. Triplepack im Barcelona-Dress (27., 32., 87.) quasi im Alleingang für den Sieg. Der Argentinier hält nun bei 29 Saisontreffern in der Primera Division. Barcas Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid, der am Sonntag im Derby auf Meister Real Madrid trifft, beträgt nun zwölf Punkte.