Die besten Apps für coole Studenten

„Eine App die ich eher auf dem iPhone brauche, als am iPad: Forest. Ich neige leider dazu, beim Lernen oft auf mein Handy zu schauen und bin ein Meister darin, mich für Stunden damit abzulenken. Wenn ihr diese App startet, könnt ihr einstellen, wie lange ihr Lernen wollt, dann schließt ihr euer Handy und legt es weg. So lange die Zeit läuft, wächst in der App ein Baum, sobald ihr das Handy jedoch vor der abgelaufenen Zeit öffnet, verrottet der Baum. Ziel ist es natürlich einen Wald entstehen zu lassen. Es klingt zwar echt banal und ich hätte erst auch nicht gedacht, dass mir das hilft, aber ich muss zugeben, es macht echt einen Unterschied. Man kann damit den Gedanken an das Handy komplett beiseite legen, weil man nicht “darf" und konzentriert sich voll auf das Lernen. Die App zeichnet so außerdem in einer Statistik den Lernaufwand der letzten Wochen auf und man kann viel besser einschätzen, wie viel man tatsächlich gelernt hat.“