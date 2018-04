Bei Kajakunfall in Brandenberg schwer verletzt

Am Samstag um 11.10 Uhr kam ein 35-jähriger Mann aus Innsbruck mit einem Kajak auf der Brandenberger Ache im Bereich Kramsach an einer „Walze“ auf dem Wasser ins Kentern. Da ihm eine „Eskimorolle“ misslang, musste er aus dem Kajak aussteigen. In der Folge geriet er mit einem Fuß zwischen Steine, wodurch er sich schwer verletzte. Sein Kajakpartner (33) konnte den im Wasser treibenden Mann stoppen und ans Ufer bringen. Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde er vom Hubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen.