Unter Lawine geraten: Schwer verletzt

Ein deutscher Tourengeher (35) unternahm am Samstag mit drei Bekannten eine Skiitour auf die „Leutascher Dreitorspitz“ (2682 Meter). Bei der Abfahrt um 13.32 Uhr wollte er auf 1700 Metern einen Lawinenkegel überqueren, als sich oberhalb von ihm eine Nassschneelawine löste, ihn erfasste und 200 m in die Tiefe mitriss. Der Mann konnte den Lawinenairbag auslösen. Er wurde nur teilweise verschüttet liegen, zog sich jedoch schwere Verletzungen zu. Er musste von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Die drei Begleiter wurden von der Lawine nicht erfasst.