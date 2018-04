Eugendorfer erlitten den nächsten Rückschlag

„Das war einfach zu billig“, ärgerte sich Eugendorf-Coach Schwaiger nach dem 0:4 bei Violett. Die umgekrempelte Austria ging mit Kontertaktik früh durch einen haltbaren Freistoß von Nico Mayer in Führung. ein Doppelschlag vor der Pause stellte schon die Weichen in Richtung Premierensieg ’18: Lazarevic verlängerte erst per Kopf auf Purkrabek, schlug dann im Nachschlag selbst zu. Im Finish bediente Regisseur Öbster Joker Patrick Mayer, der vom Sechzehner netzte. „Ein enorm wichtiger Sieg“, strahlte Trainer Schaider. Wir waren kompakt, clever. Die Jungen haben das Vertrauen, das wir ihnen geschenkt haben, zurückgezahlt."