Slowenischer Ex-Skispringer Roglic holt Gesamtsieg

Der Slowene Primoz Roglic hat am Samstag im Baskenland erstmals eine Radrundfahrt gewonnen. Der ehemalige Skispringer hatte zwar am Schlusstag einige bange Momente zu überstehen, als das Movistar-Team um den spanischen Gesamt-Zweiten Mikel Landa einige Attacken lancierte. Doch letztlich kam der 28-jährige Lotto-Profi dank seines an den Vortagen erarbeiteten Polsters souverän zum Sieg.