Sorgen um das UKH Kalwang

Stand in den vergangenen Jahren immer wieder eine Verlegung nach Bruck im Raum, so befürchtet man nun, dem von der Politik geforderten Sparstift zum Opfer zu fallen. Die steirische FPÖ - sie stellt mit Beate Hartinger-Klein die zuständige Gesundheitsministerin - beruhigt: „Es wird in keinster Weise daran gedacht, Krankenhäuser und Rehabilitationszentren (wie in Tobelbad, Anm.) zu schließen.“ Dass gerade die SPÖ Alarm schlägt, sei ein „parteipolitischer Beißreflex“ und „Panikmache“. Allerdings gibt’s auch aus der VP einige kritische Stimmen.