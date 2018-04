Kollegen und Diensthund unter Verdacht

Noch viele Fragenzeichen stehen hinter einer Mobbing-Affäre bei der Kärntner Polizei, die Freitag publik wurde. Wie berichtet, sollen Kollegen eines Bezirksinspektors während einer Übung in Glainach in dessen Helm gepinkelt haben. Jetzt wird untersucht, was hinter diesem unappetitlichen Vorfall stecken könnte.