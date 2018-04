Freizeitmesse: Der Frühling kommt angetanzt...

Um 14 Uhr wird es heute auf der Freizeitmesse in Klagenfurt so weit sein: Da wird feststehen, wer den Floristen-Lehrlingswettbewerb in Halle 4 gewinnt. Gut drauf sind sie jedenfalls alle: In nur eineinhalb Stunden haben vier angehende Floristinnen ein Blumenkleid geschaffen, das sich sehen lassen kann - dafür gab es Unterstützung und hilfreiche Tipps von der bekannten Hochzeitsfloristin Isabella Rodler aus Völkermarkt.