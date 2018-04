Einkehren und den Alltag kurz auskehren

Der Erste seiner Art

Aber zum Anfang: Am „Blasig“-Erbhof in Itzlranggen lief die Direktvermarktung gut. Kunden kamen aus umliegenden Orten, um sich direkt beim Bauern mit frischen Lebensmitteln einzudecken. Irgendwann kam die Idee, die Produkte nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu servieren. Einige Jahre bedurfte das an Vorbereitung, denn der Gutleben Hofschank sollte der erste seiner Art in Tirol werden. Das Konzept musste erst erarbeitet, ein Haus gebaut werden. Im Jahr 2002 war schließlich die Eröffnung. Serviert werden dürfen bäuerliche Produkte, warm gekocht wird nicht.