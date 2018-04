Mutter des Täters: „Kämpfen um unsere Enkel“

Sonnenschein, ein weiß-blau gestrichenes Einfamilienhaus in Schwechat (NÖ), ein Pool, Kinderspielsachen, wohin man sieht: Niemand würde vermuten, was sich hinter dieser „Fassade“ derzeit abspielt. Trauer, Zorn, Hoffnung. Claudia S. und ihr Ehemann wohnen dort, ihr Sohn Timme sitzt im Gefängnis. Wegen Mordes an seiner „Ex“ - wer übrig bleibt, sind Noemi (3) und Noel (5), um die ein zäher Kampf um die Obsorge entbrannt ist.