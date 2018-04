Infodisplays gehackt: Pornos mitten am Stadtplatz

„Unangemessene Inhalte am Display“

Eine Sprecherin der Stadt erklärte zu dem Vorfall: „Yagan Square hat zwei Touchscreen-Wegweiser, einen an jedem Eingang der Williams Street Mall. Unglücklicherweise scheint es, als wären diese Displays am Abend gehackt worden, wodurch für eine kurze Zeitspanne einige unangemessene Inhalte auf einem der Displays angezeigt wurden.“