„Vier Pfoten“: 30 Jahre zum Wohl der Tiere

Und doch fielen 1990 sogar Schüsse. „Wir hatten eine Pelzfarm in Unterpetersdorf im Burgenland besetzt und wurden vom Besitzer mit Holzprügeln und sogar dem Gewehr bedroht“, erinnert sich Dungler. Mutig und fast schon waghalsig: Die Evakuierung der Tiere aus dem nach Raketenangriffen völlig zerstörten „Al Bisan“-Zoo im Norden des Gazastreifens. Helmut denkt im Rückblick auch an befreite Tanzbären aus ganz Europa, die jetzt im übrigens wieder geöffneten Meister-Petz-Park in Arbesbach (NÖ) Zuflucht gefunden haben. Aber auch an gerettete Orang Utans und eben an die zehn heimgekehrten Safaripark-Löwen.