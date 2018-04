Besorgte Nachbarin rettete Mann im Rollstuhl Leben

„Hab mir Sorgen gemacht, weil er auf Läuten nicht reagierte“

Das rettete dem 60-jährigen Invaliden vermutlich das Leben. Weil er beim täglichen Besuch nicht auf Läuten und Klopfen reagierte und ihn auch der Postzusteller an diesem Tag noch nicht gesehen hatte, alarmierte Erna Elsigan die Polizei: „Da stimmt was nicht, da muss was passiert sein.“