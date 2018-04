Reformen: F1-Führung zu Kompromissen bereit

Nichts sei in der Formel 1 in Stein gemeißelt, sagte Brawn. Am Freitag hatte die Geschäftsführung der Rennserie den Teams ihre Pläne für die Zeit ab 2021 vorgestellt. Kernpunkt ist die Einführung einer Budgetgrenze, die bei 150 Millionen Dollar pro Jahr liegen soll. Vor allem die Branchenriesen Ferrari und Mercedes sehen diesen Kostendeckel als zu niedrig an. „Die Zahl ist nicht erreichbar“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Nun gelte es, in Gesprächen mit den Formel-1-Eigentümern einen Ausgleich zu finden.