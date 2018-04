Arnold Schwarzenegger aus Krankenhaus entlassen

Neuer „Terminator“-Film verzögert sich

Fans der „Terminator“-Serie werden unterdessen länger auf den sechsten Film der Science-Fiction-Filmreihe warten müssen. Statt im Juli 2019 soll der Streifen erst Ende November 2019 in die Kinos kommen, gab Paramount Pictures am Freitag bekannt. In dem noch titellosen Film soll neben Alt-Star Linda Hamilton (61) auch Schwarzenegger wieder einen tragenden Part übernehmen - mit der Operation habe der Aufschub allerdings nichts zu tun, sagt Paramount.