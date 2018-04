Ehrenmord: Freund der Toten bricht sein Schweigen

Massiullah K.: Er war der - geheime - Freund jener jungen Afghanin, die am 18. September 2017 im Innenhof eines Hauses in Wien-Favoriten von ihrem Bruder erstochen wurde. „Weil sie“, wie der Täter, Hikmatullah S., später in Verhören angab, „unsere Familienehre beschmutzt hatte“.