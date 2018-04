Auf den Spuren der Ahnen

Erwin Brunmayr vergleicht das Suchen nach Fakten mit Goldgräberei

„Man kommt so viel in der Welt herum, aber über den eigenen Wohnort weiß man meist viel zu wenig!“ Erwin Brunmayr lächelt, als er von seiner Leidenschaft zu erzählen beginnt. Geschichte habe ihn schon immer interessiert, aber erst mit seiner Pensionierung fand er die Zeit, sich seiner Leidenschaft zu widmen: „Ich wusste, dass ein gewisser Anton Landerl in meinem Heimatort Sierning einer der größten Förderer und Motoren der Geschichte war. Also begann ich, mich seiner anzunehmen.“ Dabei waren die öffentlichen Monumente - wie etwa das von Landerl erbaute Krankenhaus, seine Familiengruft am Friedhof oder seine Gedenktafel - nur die ersten Schritte von Brunmayrs Forschung. „Je mehr ich in die Materie eintauchte, desto spannender wurde es“, verrät er seine Motivation. Und er vergleicht das Suchen nach Fakten mit der Goldgräberei: „Als ich im Archiv der Linzer Kreuzschwestern auf das handgeschriebene Testament Anton Landerls stieß, war das wie ein Goldfund für mich - sowas macht süchtig!"