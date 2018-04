Herwig van Staa als Finanz-Stadtrat

Bei der Wahl am 22. April tritt die Riege um Landesobmann Helmut Kritzinger mit einer Liste von Persönlichkeiten an, „die in ihrem Leben schon viel geleistet haben und die viel an Erfahrung einbringen können“, sagte Kritzinger, der diesmal Ex-Flughafenchef Reinhold Falch den Vortritt lässt.