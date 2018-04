Vergewaltigung: Verdächtiger (18) stellte sich

„Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr“

Nachdem am Donnerstag Bilder des mutmaßlichen Sextäters veröffentlicht worden waren, meldete sich der Gesuchte, ein 18-Jähriger, am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei der Polizei. Der Beschuldigte bestritt in einer Einvernahme die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. „Er sagt, dass es zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen ist“, so Polizeisprecherin Irina Steirer am Samstag. „Er wurde vorerst auf freiem Fuß belassen.“ Die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft würden aber selbstverständlich fortgesetzt, betonte sie.