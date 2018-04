Initiative für und gegen Bahn

Während die Bürger in Wulkaprodersdorf „aus Umweltgründen“ vehement gegen eine Bahnschleife auf die Barrikaden steigen, sieht es in sechs Kilometer Entfernung ganz anders aus. Dort fordert die Initiative für ein lebenswertes Müllendorf die Errichtung der Verbindung über Ebenfurth. Die Bürger wollen das Lärm- und Verkehrsaufkommen nicht mehr länger hinnehmen und sehen viele Vorteile im Bahnnetz. Die Lösung klingt deshalb sehr einfach: „Statt eines wohl jahrzehntelangen Streits in der Nachbargemeinde wären mit unserer Lösung alle Bedürfnisse rasch zufriedengestellt“, meinen die Verantwortlichen in Müllendorf.