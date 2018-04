Ohne, aber gegen den Strom: Surfen am Inn

Zwei Skifahrer mit hochgekrempelter Winterkleidung gehen gerade über die Innbrücke, als sich Michael Strobel den Reißverschluss seines Neoprenanzuges hochzieht. Der 29-Jährige wird in wenigen Minuten demonstrieren, dass Innsbruck nicht nur Wintersport kann. Ab Juni soll in der Tiroler Landeshauptstadt nämlich gesurft werden. Damit das möglich ist, haben Andreas Trapp, Michael Strobel und Simon Ra Garben beinahe drei Jahre lang an einem Konzept getüftelt.