Kopftuchverbot auch für Pädagoginnen?

Die Bundesregierung will Mädchen in Kindergärten und in Volksschulen verbieten, Kopftuch zu tragen. Während muslimische Vertreter, aber auch Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SP) ablehnend reagieren, begrüßt der für Bildung und Integration zuständige Grazer Stadtrat Kurt Hohensinner (VP) die Pläne. Er würde sogar noch weiter gehen und das Verbot auf Pädagoginnen ausdehnen.