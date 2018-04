Für Hessenpark ist keine Lösung in Sicht

Treffen mit Hotel-Boss

Am Freitag, 6. April, nahm sich auch Stadtchef Klaus Luger (SP) des Problems an. Er traf sich mit Matthias Guttengeber, Direktor des benachbarten Park-Inn-Hotels, und Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. „Dabei wurden dem Hotelchef die Möglichkeiten und Grenzen der Stadt aufgezeigt“, erklärt der Linzer SP-Landtagsabgeordnete Peter Binder. Für Ruhe und Ordnung in einem Hotel sei die Polizei zuständig.