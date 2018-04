„Man muss sich immer wieder aufs Neue beweisen“

Der 1. April 1998 ist in die österreichische Geschichte eingegangen. Es war jener Tag, an dem die ersten elf Frauen beim Bundesheer einrückten. Nun, zwei Jahrzehnte später, versehen insgesamt 612 Soldatinnen ihren Dienst, besonders in den letzten Jahren stieg das Interesse am Wehrdienst überaus stark. Doch wie schwer ist es auch heute noch, sich als Frau beim Heer durchzusetzen und zu behaupten? krone.at hat sich unter Soldatinnen umgehört.