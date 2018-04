„Vampyr“: Vom Kampf zwischen Mensch und Bestie

Zwei Monate vor Release am 5. Juni hat das Entwicklerstudio Dontnod („Life is Strange“) einen Story-Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Vampyr“ veröffentlicht. Im Trailer stellen die Entwickler den Protagonisten Dr. Reid näher vor, der nach einem Vampirbiss selbst zum Blutsauger wird und in seinem Inneren einen Kampf, Mensch gegen Bestie, auszutragen hat - und ganz nebenbei einer noch größeren Bedrohung auf die Schliche kommt. „Vampyr“ erscheint für PC, PS4 und Xbox One.