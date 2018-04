Temperaturen klettern von drei auf knapp 25 Grad

Traumhaftes Sonntagswetter

Am Sonntag bringen die föhnige Südwestströmung und Hochdruckeinfluss noch mehr Sonne und noch milderes Wetter. In den Morgenstunden kann es dünne Nebelfelder geben, tagsüber ziehen im Westen ein paar hohe Schleierwolken durch, im Osten zeigen sich zeitweise Quellwolken. Im östlichen Flachland und in Föhnstrichen am Alpenhauptkamm bläst lebhafter bis kräftiger Südost- bis Südwind. Die Frühtemperaturen betragen bis zu zehn Grad, die Tageshöchstwerte von 14 Grad in Osttirol bis örtlich knapp 25 Grad am der föhnigen Alpennordseite.