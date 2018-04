Schlimmer als Ronaldinho: Sorgen um Barcas Dembele

In Vereinskreisen spricht man bereits davon, dass sich der Franzose schlimmer verhält als Barcelonas Ex-Superstar Ronaldinho. Der hochtalentierte Brasilianer, der von 2003 bis 2008 in Barcelona kickte, brillierte damals nicht nur mit Gustostückerl auf dem Spielfeld, sondern ging auch als Party-König in die Barca-Geschichte ein.