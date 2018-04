US-Abgeordneter legt geladene Pistole auf Tisch

Zustände wie im wilden Westen: Der republikanische US-Kongressabgeordnete Ralph Norman hat während einer Diskussion mit Waffengegnern eine geladene Pistole gezogen und auf den Tisch gelegt. Er wollte damit sein unterstreichen, dass Waffen nur gefährlich seien, wenn sie in falsche Hände gelangten, erklärte Norman nach dem Eklat am Freitag und fügte die Drohung hinzu: „Wer mich erschießen will, der sollte gut zielen, denn sonst schieße ich zurück!“