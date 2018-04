So will es Salzburg doch noch schaffen!

Auch das noch! Erst mit dem 2:4 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League die erste Niederlage seit Menschengedenken, das Halbfinale in weite Ferne gerückt. Dann musste der von Lazio belehrte Meister am Freitag in Rom noch eineinhalb Stunden länger als geplant auf den Rückflug warten. Als wollte die „Ewige Stadt“ die Rose-Crew nicht loslassen.