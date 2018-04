Auftakt zu Österreichs Mega-Staatsbesuch in China

Österreichs Staatsbesuch der Superlative in China hat begonnen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf in der Nacht auf Samstag in Begleitung von vier Regierungsmitgliedern in Peking ein, Kanzler Sebastian Kurz wird allerdings erst am Sonntag erwartet. Im Mittelpunkt der mehrtägigen Visite stehen Wirtschaftsthemen. Am Sonntag will Van der Bellen beim Treffen mit Chinas Staatsspitze auch Menschenrechtsfragen ansprechen, am Samstag steht im „Reich der Mitte“ vor allem Sightseeing auf dem Programm.